Орбан-Ле Пен: встреча в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял в Будапеште Марин Ле Пен. Лидер* французской партии "Национальное объединение" намеревается в третий раз участвовать в президентских выборах Пятой республики.

В ходе встречи союзников по ультра-правому флангу Орбан поблагодарил Ле Пен за поддержку, оказываемую ей Венгрии в Европарламенте, а также выразил надежду на то, что европейские консерваторы объединятся против давления Брюсселя.

Виктор Орбан: "То, что сейчас происходит в Европе нельзя назвать выражением волеизъявления европейских народов. Альянсы политических партий, которые сформировались 30-40 лет назад, уходят в прошлое. Наступает новая эра. И я собираю союзников, с которыми мы можем работать рука об руку в рамках этого обновления. Мы рассматриваем тех, кто наснеоднократно__ поддерживал, в частности Марин Ле Пен и ее партию, в качестве таких потенциальных союзников".

В ходе пресс-конференции у французского политика спросили, согласна ли она с венгерским законом, запрещающим так называемую ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.

Марин Ле Пен: "Я не ищу клонов, я ищу союзников. Я глубоко привержена принципам суверенитета народов, я не собираюсь, как некоторые журналисты, поучать кого бы то ни было, в частности венгров, за их законы или их выбор".

Марин Ле Пен прибыла в Будапешт в понедельник. В ожидании встречи с Виктором Орбанам, она возложила цветы на Площади героев, посетила венгерский Парламент, мемориал жертвам Холокоста на набережной Дуная, а также выступила на мероприятии партии Орбана "Фидес" ("Венгерский гражданский союз").

"Кто сказал, что галантные кавалеры бывают только во Франции?"

Нора Шенуда, Euronews: "Два года назад __Виктор Орбан исключил возможность ведения переговоров с Марин Ле Пен, однако сегодня оба политика ясно дали понять, что готовы работать вместе. Французские журналисты, освещавшие визит, были очень удивлены размаху приема. Обычно так Виктор Орбан встречает действующих глав государств".

*Формально на время президентской гонки руководство партией передано Жордану Барделла, заместителю председателя Национального объединения, евродепутату