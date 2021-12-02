Супруга принца Гарри выиграла суд против британских СМИ

Супруга принца Гарри выиграла суд против британских СМИКомментарии
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Герцогиня Сассекская окончательно выиграла суд против британской газеты The Mail on Sunday, которое обнародовало отрывки ее письма, адресованного отцу. Апелляционный суд отклонил попытку таблоида и его издателя Associated Newspapers обжаловать предыдущее решение, которое также было вынесено в пользу супруги принца Гарри по делу о конфиденциальности и авторских правах. Это победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо боялся отстаивать спрведливость", - сказала Меган Маркл после решения в суде.