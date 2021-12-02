Супруга принца Гарри выиграла суд против британских СМИ

Герцогиня Сассекская окончательно выиграла суд против британской газеты The Mail on Sunday, которое обнародовало отрывки ее письма, адресованного отцу. Апелляционный суд отклонил попытку таблоида и его издателя Associated Newspapers обжаловать предыдущее решение, которое также было вынесено в пользу супруги принца Гарри по делу о конфиденциальности и авторских правах. Это победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо боялся отстаивать спрведливость", - сказала Меган Маркл после решения в суде.