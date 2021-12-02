Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе из политики и сложении с себя полномочий председателя Австрийской народной партии (АНП).

35-летний Курц объяснил это решение рождением в семье первого ребенка. 27 ноября у него родился сын Константин.

"Завтра я соберу встречу президиума партии и передам полномочия председателя партии. В течение последующих недель сложу с себя все политические функции", - сказал Курц, выступая перед журналистами. Сделав заявление, Курц покинул зал, не став отвечать на вопросы.

Новым лидером АНП станет министр внутренних дел Карл Нехаммер. По информации австрийских СМИ, он же возглавит правительство.

В октябре 2021 года Курц покинул пост канцлера Австрии в связи с расследованием дела о пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, по которому он проходит в качестве подозреваемого. Следствие полагает, что Курц причастен к финансированию соцопросов и подготовке информационных материалов о его политической партии за счет бюджетных средств.

В ноябре парламент Австрии лишил его неприкосновенности. Курц сам попросил своих однопартийцев поддержать запрос прокуратуры и заявил, что намерен доказать свою невиновность.

"Я принимал неправильные решения. Я часто действовал в соответствии со своими стандартами. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками и слабостями. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу доказать в суде, что выдвинутые против меня обвинения ложны", - заявил Курц в своем эмоциональном выступлении.

Завершая речь, бывший австрийский канцлер сообщил, что отправляется в больницу за супругой и их первенцем.