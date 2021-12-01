В США осудили жену мексиканского наркобарона "Эль Чапо"

Жена мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана приговорена к трем годам заключения в США и четырем годам последующего надзора.

Эмма Коронель Аиспуро признала себя виновной в причастности к преступлениям мужа: от пособничества в наркотрафике до отмывания денег, а также в содействии побегу Гусмана из мексиканской тюрьмы в 2015 году. По предъявленным в США обвинениям ей могло грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Хоакин Гусман в 2017 году был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В июле 2019 года Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого в США режима в американском штате Колорадо.