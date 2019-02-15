Что ждет наркобарона "Эль Чапо" в американской тюрьме?

Тюрьму максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо, часто называют "Алькатрасом Скалистых гор". Бывший охранник этой тюрьмы называет ее "настоящим адом на земле". Именно здесь будет содержаться мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, более известный как "Эль Чапо" ("Коротышка").

Вид на тюрьму во Флоренсе с воздуха

Процесс по делу главы наркокартеля Синалоа завершился в Нью-Йорке 12 февраля. Его признали виновным по десяти пунктам обвинения. Хотя окончательное решение будет вынесено 25 июня, скорее всего "Эль Чапо" будет приговорён к пожизненному заключению.

Портрет "Эль Чапо", нарисованный во время одного из последних слушаний по делу.

В копилке крестного отца есть несколько побегов из мексиканских тюрем строгого режима. К примеру, три года назад ему удалось выбраться по подземному тоннелю длиной более километра, который был прорыт из душевого отделения.

Флоренская тюрьма считается одной из самых сложных для побега. Она находится в пустынной местности у подножия Скалистых гор, окружена сторожевыми вышками и охраняется вооруженными людьми.

До заключения "Эль Чапо" жил на широкую ногу, но в тюрьме его поместят в камеру из бетона и стали размером около восьми квадратных метров. Там он будет проводить от 22 до 24 часов в сутки.

Одна из камер "Алькатраса Скалистых гор"

Вся мебель сводится к кушетке, столу и табурету, вмонтированным в бетон. В камере также есть раковина, душ и туалет и небольшое окно меньше 10 см шириной. Помещение закрывается на стальную дверь, которая совершенно герметична и не допускает контакта заключённого с соседями.

В этой тюрьме содержатся и другие известные преступники: организатор теракта в Международном торговом центре в 1993 году Рамзи Юсеф, участник подготовки террористической атаки 11 сентября 2001 года Закариас Муссауи и приговорённый к смертной казни за взрывы во время Бостонского марафона в 2013 году Джохар Царнаев.

61-летний "Эль Чапо" - один из самых разыскиваемых преступников в США. Наряду с Аль Капоне он был назван "врагом общества номер один" чикагской Комиссией по уголовным преступлениям. За 25 лет под его руководством в Америку ввезли около 155 тонн наркотиков, а его картель Синалоа похитил и убил несколько десятков человек.