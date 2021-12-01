Взрыв авиабомбы в Мюнхене

В Германии по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва авиационной бомбы времен Второй мировой войны.

Инцидент произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.

На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.