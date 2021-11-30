Франция: Жозефину Бейкер перезахоронят в Пантеоне

В цвета французского флага окрасился в ночь на вторник Эмпайр-стейт-билдинг: власти Нью-Йорка отдали должное соотечественнице Жозефине Бейкер, останки которой во вторник перенесут в парижский Пантеон.

Звезда мюзик-холла, член французского движения Сопротивления, активный борец за гражданские права, Жозефина Бейкер начала музыкальную карьеру на театральных подмостках Нью-Йорка в начале 20-х годов прошлого века. После турне в Париже и сногсшибательного успеха в Фоли-Бержер гастролировала по Европе.

Всё больше подвергавшаяся расистским нападкам в США, в 1937 году она покинула Америку и приняла французское гражданство. Во время Второй мировой войны Жозефина Бейкер работала на Сопротивление и разведку во Франции и Северной Африке, стала лётчиком, получила звание лейтенанта, была награждена медалями Сопротивления (с розеткой) и Освобождения, знаком Военного Креста и орденом Почётного легиона. Пережившая резню чернокожих в Сент-Луисе в 1917 году, Жозефина Бейкер всю жизнь выступала против расизма, усыновив 12 сирот с разным цветом кожи.

Отпраздновав 8 апреля 1975 года своим шоу «Joséphine» 50-летие карьеры, четыре дня спустя она скончалась от кровоизлияния в мозг и была похоронена с воинскими почестями в Монако. В августе 2021 года президент Эммануэль Макрон принял решение перезахоронить Жозефину Бейкер в Пантеоне, где покоятся величайшие представители нации. Она как никто "воплощала дух Франции", заявил глава государства. Церемония состоится в Париже 30 ноября.