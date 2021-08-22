Первая афроамериканка в Пантеоне

Американо-французская певица и актриса Жозефина Бейкер будет торжественно перезахоронена в парижском Пантеоне. Она станет первой афроамериканской, удостоившейся такой чести.

Жозефина Бейкер родилась в США в 1906, её семья пережила массовое убийство темнокожих с Сент-Луисе в 1917. В 1925 юная актриса получила работу в «Театре на Елисейских полях» и переехала в Париж. Она была звездой варьете, участвовала в известнейших представлениях в разных странах Европы и считалась самой успешной американкой во французском шоу-бизнесе.

В годы Второй мировой Жозефина Бейкер помогала «Сопротивлению», собирая разведывательные данные и передавая секретную информацию, выступала перед французскими войсками в Северной Африке и на юге Франции. За эту работу актриса получила несколько государственных наград, в том числе орден Почётного легиона.

После войны Бейкер активно боролась с расизмом и поддерживала американского движение за гражданские права. Она усыновила 12 сирот с разным цветом кожи.

Жозефина Бейкер умерла в апреле 1975 после шоу, которым актриса отмечала пятидесятилетие сценической деятельности. Она стала первой американкой во Франции, похороненной с воинскими почестями.

Решение о переносе праха Жозефины Бейкер в Пантеон президент Пятой республики Эммануэль Макрон объяснил желанием отдать дань уважение ей как актрисе и как непримиримой участнице борьбы за свободу и равенство.

В последний раз церемония захоронения в Пантеоне проходила 1 июля 2018, когда республика чествовала Симону Вейль — бывшего спикера Европарламента, экс-министра здравоохранения, первого председателя Фонда памяти Холокоста. Она стала одной из пяти женщин, чья память увековечена в Пантеоне. Президент Франции Эммануэль Макрон в своём выступлении говорил, что в лице Симоны Вейль Республика «отдаёт дань уважения сотням женщин, которые создавали Францию и не получили должной благодарности».