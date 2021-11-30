Игиловец осуждён за геноцид езидов

Таха аль-Джумаи, выходец из Ирака, состоявший в группировке "Исламское государство", признан в Германии виновным в причастности к геноциду езидов. Суд Франкфурта приговорил его к пожизненному заключению за многочисленные преступления, в том числе за убийство езидской девочки.

По данным обвинения, в 2015 году в городе Эль-Фалуджа Джихадист сделал пятилетнего ребёнка и её мать своими рабынями, обращаясь с ними крайне жестоко. В качестве одного из наказаний он заковал девочку в цепи и оставил умирать под палящим солнцем.

Аль-Джумаи был арестован в Греции в 2019 году, экстрадирован в Германию и привлечен к уголовной ответственности. Его жена-немка, Дженнифер Вениш, в прошлом месяце была приговорена к 10 годам тюрьмы за причастность к убийству девочки.

Таха аль-Джумаи - первый игиловец, осужденный за геноцид езидов. Это курдоязычное меньшинство, подвергалось преследованиям со стороны джихадистов после того, как в 2014 году они захватили большие территории в Сирии и Ираке.