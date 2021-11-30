Португалия вновь ввела ограничения на поездки из-за COVID-19

Португалия воспользовалась своим правом приостановить действие Цифрового сертификата ЕС для поездок - это международный документ об отсутствии у пассажира COVID-19. Такой пропуск был введён по всему Евросоюзу менее чем полгода назад. Теперь Португалия требует предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не менее чем за 48 часов до пересечения границы, у всех прибывших по суше, морю или воздуху.

Эта мера принимается в связи с ростом в Европе заболеваемости и началом распространения нового штамма под названием Omicron.

Премьер-министр Антониу Кошта объявил в стране «состояние бедствия» - это на одну ступень ниже, чем чрезвычайное положение - и ввел новые ограничения, чтобы предотвратить вспышку. Изменённые правила вступят в силу 1 декабря до как минимум 9 января и будет применяться ко всем путешественникам, включая граждан Португалии и ЕС.

Решение Лиссабона застало Брюссель врасплох. Цифровой сертификат ЕС был признан облегчить пересечение границ и освободить его владельцев от дополнительных неудобств, таких как помещение на карантин по прибытии. Он был создан в короткие сроки в начале летнего сезона отпусков.

Учреждения ЕС предусмотрели для стран-членов возможность экстренно остановить применение сертификата ("сорвать стоп-кран"), если эпидемиологическая ситуация в другом государстве резко ухудшится.

Тормоз позволяет правительству ужесточать требования к тестам и карантину. Такие меры должны быть признаны исключительными, пропорциональными и временными, а также, если возможно, применяться только на региональном уровне.

Португалия в полной мере воспользовалась своим правом на это, но поставила в сложную ситуацию владельцев сертификата во всех 27 странах-членах.

Такое радикальное и далеко идущее отключение специального механизма не предусматривалось, когда вводился цифровой сертификат, что может подорвать его долгосрочную жизнеспособность.

«В принципе, государства-члены должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для держателей Цифрового сертификата COVID ЕС, в котором содержатся сведения о их вакцинации и выздоровления», - заявил представитель Еврокомиссии в понедельник днем.

«Они должны проинформировать Комиссию и другие государства-члены за 48 часов, если они намереваются ввести какие-либо новые ограничения».

Пресс-секретарь позже подтвердил Euronews, что Португалия уведомила исполнительную власть о своих планах в понедельник утром, и официальные лица всё ещё изучают эти планы на предмет их законности.

Последуют ли этому примеру другие страны ЕС?

Социалистическое правительство Кошты было одним из самых активных сторонников сертификата, который считался незаменимым для стимулирования экономики, зависящей от туризма, после сильной рецессии в 2020 году.

Еврокомиссия заявляет, что схема оказалась успешной: в этом году было выдано более 650 млн сертификатов в общей сложности в 51 стране - к схеме подключились, в частности, Великобритания, Норвегия и Сингапур.

Хотя пропуск ЕС также можно получить людям с отрицательным тестом и медицинским заключением о выздоровлении, он в основном служит свидетельством о вакцинации, предоставляя привитым путешественникам привилегию передвигаться свободно и беспрепятственно.

Действия Португалии особенно примечательны: страна является одной из самых вакцинированных в мире - более 88% её населения полностью привито от COVID-19. Правительство объявило о своём решении за день до того, как в мире стало широко обсуждаться появление варианта Omicron, что повергло инвесторов в панику.

«Пока ни одна другая страна ЕС не сообщила нам, что пойдет по стопам Португалии», - сказал представитель Еврокомиссии.

Швейцария, не входящая в ЕС, но подключенная к системе сертификатов, уже ввела карантин для прибывающих из стран, где был обнаружен новый вариант, включая Чешскую Республику, Нидерланды и Великобританию.