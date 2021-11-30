Бедных в Бельгии убеждают привиться и учат записываться на укол

В Бельгии один из самых высоких в мире показателей полной вакцинации, около 75%, но за этой цифрой скрывается неравенство. Оно заметно в бедном районе Брюсселя Сен-Жосс. Его мэр считает свой главной задачей убедить местных жителей в необходимости защититься от коронавируса. Эмир Кир раздаёт ваучеры для ПЦР-тестов стоимостью 25 евро и агитирует за прививки:

«Это важно. Мы объясняем это людям разного цвета и возраста - старым, молодым, белым, чёрным и так далее. Нужно разговаривать с людьми, которые боятся".

Сен-Жосс находится всего в нескольких минутах ходьбы от учреждений ЕС. Эмир Кир считает, что европейские чиновники могли бы лучше бороться с бедностью и необразованностью, в которых он видит причину низкого уровня вакцинации в своём районе.

Только 1 из 5 взрослых здесь получает свою первую дозу, по сравнению с 81% в более богатых районах, таких как Волюве-Сен-Пьер.

"Не знаю, почему в Европе некоторые думают, что в Бельгии все богаты. Вовсе нет. У нас есть люди без денег, и есть люди слишком старые. Они не могут заказывать уколы, они отключены от социальных сетей".

Вакцинацию местных жителей, среди которых много иммигрантов, затрудняет необходимость зарегистрироваться онлайн, а также языковой барьер. Эмир Кир буквально на пальцах объясняет им, как получить прививку. Успех своей кампании мэр объясняется близостью к простому народу:

"Я говорю с самого начала этого кризиса, что ответ на него находится на местном уровне, а не на федеральном, региональном или европейском. Лучше работают с людьми те, кто пользуется доверием населения, а не анонимы".

Эмира Кира считают в Сен-Жоссе героем. Опирая на доверие населения, он рассчитывает добиться такого же уровня вакцинации, как и в богатых районах Брюсселя.