Застрявшие посетители паба из-за снегопада три дня не прекращали вечеринку

Из-за сильного снегопада десятки посетителей британского паба Tan Hill Inn в Йоркшире застряли в заведении на несколько дней, пока до места не добрались спасатели. Для поднятия духа хозяева паба устроили для гостей вечеринку с викторинами и караоке.

Tan Hill Inn - трактир XVII века, расположенный на высоте 528 метров над уровнем моря в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Он считается самым высоким пабом в Англии. В пятницу 26 ноября здесь проходил концерт кавер-группы, исполняющей песни Oasis.

Тем временем снежный шторм "Арвен" повредил линии электропередачи, снег завалил подъезды к заведению, поэтому посетители не смогли уехать. Около 40 человек разместились в заранее забронированных номерах, остальные, включая музыкантов, разбили лагерь прямо в пабе.

Многие посетители паба подружились за эти три дня. Tan Hill Inn Facebook

Менеджер паба Никола Таунсенд организовала для застрявших различные развлечения, включая соревнования по строительству снеговиков, катание на санках, настольные игры, танцы, а также угощения и напитки.

Некоторым пришлось спать прямо в пабе. Tan Hill Inn Facebook

"Мы отлично провели время с нашими застрявшими гостями, это было действительно очень весело", - сказала Euronews Таунсенд. По ее словам, когда в понедельник дороги были расчищены, часть посетителей не захотела уезжать. Некоторые из них даже решили ежегодно встречаться в этом пабе.