Застрявшие посетители паба из-за снегопада три дня не прекращали вечеринку

Застрявшие посетители паба из-за снегопада три дня не прекращали вечеринкуКомментарии
Из-за сильного снегопада десятки посетителей британского паба Tan Hill Inn в Йоркшире застряли в заведении на несколько дней, пока до места не добрались спасатели. Для поднятия духа хозяева паба устроили для гостей вечеринку с викторинами и караоке.
Tan Hill Inn - трактир XVII века, расположенный на высоте 528 метров над уровнем моря в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Он считается самым высоким пабом в Англии. В пятницу 26 ноября здесь проходил концерт кавер-группы, исполняющей песни Oasis.
Тем временем снежный шторм "Арвен" повредил линии электропередачи, снег завалил подъезды к заведению, поэтому посетители не смогли уехать. Около 40 человек разместились в заранее забронированных номерах, остальные, включая музыкантов, разбили лагерь прямо в пабе.
Менеджер паба Никола Таунсенд организовала для застрявших различные развлечения, включая соревнования по строительству снеговиков, катание на санках, настольные игры, танцы, а также угощения и напитки.
"Мы отлично провели время с нашими застрявшими гостями, это было действительно очень весело", - сказала Euronews Таунсенд. По ее словам, когда в понедельник дороги были расчищены, часть посетителей не захотела уезжать. Некоторые из них даже решили ежегодно встречаться в этом пабе.