Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые лично принял участие в судебном заседании по делу, по которому проходит обвиняемым. Врачи рекомендовали ему присутствовать в зале не дольше двух часов. Выступление Саакашвили заняло более часа.

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии:

"Ошибка состояла в том, что не была создана справедливая и независимая судебная система. Это отразилось на многих гражданах Грузии, и сегодня я оказался в их числе. Я, со своей стороны, искренне прошу прощения у всех, кого коснулись последствия этой ошибки и многих других. Но ошибка — это не то же самое, что преступление. Я — Михаил Саакашвили, и Грузией никогда не правил президент-преступник!"

Михаила Саакашвили обвиняют в жестоком разгоне антиправительственной демонстрации в 2007 году и в разгроме офиса телекомпании "Имеди".

У здания суда не прекращаются выступления сторонников экс-президента, и в день слушаний не обошлось без столкновений. Полиции несколько раз пришлось применять слезоточивый газ.

Мариам Кухилава, Euronews-Грузия:

"Михаил Саакашвили принимает участие в судебном заседании впервые, поскольку служба исполнения наказаний отказывалась привозить его на предыдущие слушания по этому же делу, ссылаясь на проблемы безопасности и опасения по поводу здоровья экс-президента, который голодал несколько недель".

Саакашвили называет обвинения надуманными, а процесс — политическим. Его голодовка продолжалась 50 дней. В итоге власти решили перевести его сначала в тюремную больницу, а затем — в в военный госпиталь в городе Гори.