Не все подарки поспеют к праздникам из-за срыва глобальных поставок

С приближением Рождества у европейских потребителей всё больше оснований опасаться, что купленные, заказанные ими задуманные ими подарки не будут доставлены вовремя. Это связано со сбоями в глобальной цепочке поставок. В порту Антверпена причалы работают на полную мощность, чтобы сократить время ожидания для транспортных и торговых компаний. Его пресс-секретарь уверяет, что большинство товаров будет разгружено к праздникам:

"Здесь, в Антверпене мы отстаём от графика всего на 1-2 дня, хотя лишь от 20% до 30% судов пребывают вовремя, - говорит пресс-секретарь Эльке Вербеелен. - Но если вы посмотрите на это в глобальной перспективе и сравните с другими портами, например, на западном побережье Соединённых Штатов, то там задержка составляет 8-9 дней".

Порт Антверпена - второй по величине в Европе. Здесь работают 64 тыс человек, которые разгружают около 12 млн контейнеров в год. Поскольку только 15% из них поступает из Азии, он меньше затронут логистическими проблемами, которые возникли при восстановления производства и торговли после локдаунов. Портовые власти называют и другие факторы, ослабившие нагрузку на Антверпен:

"Мы обрабатываем широкий спектр товаров. Это делает нас менее уязвимыми в таких ситуациях. Поблизости имеется несколько портов. Поэтому, если судоходные компании заметят очереди в Роттердаме или здесь, в Антверпене, они могут легко перенаправить грузы в другие порты".

Но, по словам представителя розничной торговли из организации EuroCommerce, этого недостаточно, чтобы предотвратить дефицит конкретных товаров, импортируемых из-за пределов Европы.

"Срывы с поставками происходят в основном в трёх категориях: одежда, электроника и игрушки, - говорит Нил Макмиллан. - Это связано с производством этой продукции на Дальнем Востоке и всей проблемой нехватки морских грузовых мощностей".

Это именно те категории товаров, которые должны завершить свой путь под рождественской ёлкой. Но их нехватка грозит даже усугубиться в конце этого и начале следующего. Такие ожидания уже негативно сказались на экономическом прогнозе Евросоюза на 2022.