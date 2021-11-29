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мир

Pfizer справится за месяц

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 Екатерина Гусева
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Каталин Карико.
Каталин Карико.   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Компания Pfizer сможет разработать новую вакцину за 31 день вместо заявленных ранее 100 дней, если предположить, что уже имеющиеся препараты от коронавируса окажутся неэффективными в отношении нового штамма, "омикрона".

Такой оптимистичный прогноз обнародовала в венгерских СМИ Каталин Карико - исследовательница, стоящая у истоков технологии матричной РНК, которая положена в основу антиковидных вакцин Pfizer-BionTech и Modernа.

Каталин Карико родилась в Венгрии, затем эмигрировала в США, сегодня она - профессор Пенсильванского университета и вице-президент немецкой компании BioNTech.

Карико призвала проверить эффективность имеющихся вакцин в отношении "омикрона" - проанализировать профиль носителей штамма и понять, были ли эти люди привиты, и если да, то переросло ли заражение вирусом в болезнь.