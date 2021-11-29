Pfizer справится за месяц

Компания Pfizer сможет разработать новую вакцину за 31 день вместо заявленных ранее 100 дней, если предположить, что уже имеющиеся препараты от коронавируса окажутся неэффективными в отношении нового штамма, "омикрона".

Такой оптимистичный прогноз обнародовала в венгерских СМИ Каталин Карико - исследовательница, стоящая у истоков технологии матричной РНК, которая положена в основу антиковидных вакцин Pfizer-BionTech и Modernа.

Каталин Карико родилась в Венгрии, затем эмигрировала в США, сегодня она - профессор Пенсильванского университета и вице-президент немецкой компании BioNTech.

Карико призвала проверить эффективность имеющихся вакцин в отношении "омикрона" - проанализировать профиль носителей штамма и понять, были ли эти люди привиты, и если да, то переросло ли заражение вирусом в болезнь.