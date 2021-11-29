ООН требует от Пекина освободить блогера Чжань Чжань

ООН призвала китайские власти немедленно освободить из тюрьмы блогера Чжань Чжань. По словам ее близких, 38-летняя женщина, ранее объявившая голодовку, находится на грани жизни и смерти.

"Она настолько слаба, что не может поднять голову без посторонней помощи", - говорится в заявлении экспертов ООН.

Выпустить Чжань Чжань из тюрьмы и обеспечить ей необходимое лечение так же потребовала неправительственная организация "Международная амнистия".

Чжань Чжань делала репортажи из Ухани во время вспышки коронавирусной инфекции. Ее материалы о том, что происходило на улицах и в больницах города, разошлись по социальным сетям.

Женщину задержали в мае 2020 года. В декабре того же года ее признали виновной в разжигании вражды и подстрекательстве к беспорядкам и приговорили к четырем годам заключения.

С тех пор в знак протеста Чжань Чжань провела четыре голодовки.