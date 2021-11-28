Евросоюз выделит 200 млн евро на охрану границ, но не на заграждение

Евросоюз выделит 200 млн евро на охрану границ, но не на заграждениеКомментарии
Евросоюз выделит Польше, Литве и Латвии на охрану границ 200 млн евро.
При этом выделенные средства не могут использоваться на строительство заграждения на границе — только на техническую и кадровую поддержку в охране рубежей ЕС.
Столкнувшись с наплывом мигрантов, Литва начала отгораживаться от Беларуси на собственные деньги и ожидала помощи от Брюсселя, но тот ответил отказом.
На территорию Литвы приходится более 1 000 км внешних границ ЕС, в том числе около 680 км - с Беларусью. На этом рубеже Вильнюс решил построить четырехметровое заграждение, оценив его проект в 152 млн евро.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс не оставит прибалтийские страны одних перед лицом миграционного кризиса, за который, как он заявил, ответственны белорусские власти.
Власти Литвы грозят закрыть пропускные пункты на границе с Беларусью, если во въезжающих с ее территории грузовиках будут и дальше находить нелегалов.
По данным литовской стороны, на границе с Евросоюзом остаются от 7 до 15 тысяч мигрантов, и до 2 тысяч только у границы с Литвой.