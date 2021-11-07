"Литва может быть гостеприимной": протестующие защищают мигрантов

"Литва может быть гостеприимной" и "Просить убежища - не преступление" - с такими лозунгами в Вильнюсе прошла акция протеста против политики страны по отношению к мигрантам.

Сотни людей собрались в воскресенье у здания правительства Литвы с требованием не возвращать мигрантов обратно в Беларусь, а также создать им условия для подачи прошения об убежище.

Недавно стало известно, что литовские пограничники выслали обратно в Беларусь иракскую семью с четырьмя детьми, младшему из которых 2 года.

Власти уверяют, что высылка мигрантов была закономерна и проводилась при соблюдении всех прав.

Пограничники убедились, что у них есть теплая одежда - и даже снабдили их ею. Основная причина недопуска в Литву - отсутствие несовершеннолетних в группе - подчеркиваю, что они были со своими родителями, их сопровождали взрослые Гедрюс Мисутис официальный представитель Государственной пограничной службы

По словам директора литовского правозащитного центра, ответственность за ситуацию лежит на белорусских властях, но нельзя забывать и о гуманности по отношению к мигрантам.

Мы предполагаем, что Лукашенко организовал всю эту ситуацию, и, похоже, никто этого не отрицает. Но на нас, как на государстве, лежит моральная ответственность за то, чтобы мы оставались людьми Юрате Юскайте директор Литовского центра прав человека

Ужесточение политики выдворения в Литве вступило в силу в начале августа, после того как более 4 000 мигрантов пересекли границу из Беларуси. С тех пор было предотвращено порядка 6 тысяч попыток незаконного проникновения в страну, по гуманитарным соображениям были пропущены 156 человек.

К данному моменту департамент миграции Литвы рассмотрел около 1,5 тысяч прошений об убежище из более чем 3 тысяч. Положительный ответ получили лишь шесть человек.