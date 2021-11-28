Скончалась писательница Альмудена Грандес

Писательница Альмудена Грандес скончалась в Мадриде на 62-ом году жизни. В сентябре 2020 года у неё было обнаружено онкологическое заболевание, которое побороть не удалось.

Грандес - одна из самых ярких представителей современной испанской литературы. Широко известны её романы "Возрасты Лулу", " Малена", серия "Эпизоды бесконечной войны", в которых писательница отразила свою приверженность феминизму и левые взгляды.

Грандес - лауреат Премии Хулиана Бестейро и премии "Вертикальная улыбка" издательства "Тускетс". Она была замужем за поэтом Луисом Гарсиа Монтеро, нынешним директором Института Сервантеса.