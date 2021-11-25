Насилие в произведениях искусства и жизни

Красота этой женщины осталась нетронутой лишь в мраморе: знаменитый бюст Костанцы Буонарелли работы Джованни Лоренцо Бернини - не только ценнейший памятник эпохи барокко, но и напоминание о громком преступлении страсти.

Влюбленный в Костанцу мастер узнал, что женщина ему неверна и в отместку изуродовал ее. В международный день борьбы с насилием над женщинами галерея Уфицци решила рассказать об историях надругательства, насилия и унижения, запечатленных в произведениях искусства и фотографиях.

Айке Шмидт, директор галереи Уифицци, рассказывает о задачах проекта: "Мы хотим, чтобы люди перестали воспринимать такие события просто как криминальную хронику, как заметку в газете или сюжет по радио или телевидению. Мы акцентируем внимание на удивительной красоте и энергичности женщин, а также на том, как покушаются на их жизнь и личность".

В 17 веке лицо Костанцы исполосовали бритвой, сегодняшние агрессоры чаще используют кислоту. Их цель, однако та же, что и столетия назад.

Лука Паламара, Euronews: ""Костанца была изуродована художником за то, что не отвечала на его чувства, грязное нападение на женщину Бернини поручил слуге. Четыре столетия спустя изменились детали, но не суть подобных преступлений: мужчины и сегодня считают женщин, их тела и красоту своей исключительной собственностью."

Елена Баральи возглавляет центр по борьбе с насилием "Артемизия": "Этот эпизод из биографии Бернини часто описывался как великая неразделенная любовь. Так вот, пора развенчать стереотип, что страсть оправдывает насилие. Он силен в тех обществах, где глубоко укоренились патриархальные культурные коды".

Через сто с лишним итальянских центров по борьбе с насилием проходят в общей сложности до 20 тысяч женщин в год. Они бегут от побоев, унижения, жестокого обращения.

Петра Филиструччи из центра по борьбе с насилием "Артемизия" рассказывает: "Женщине, живущей в контексте непрекращающегося насилия, прессинга, трудно говорить об этом. Ей порой даже трудно осознать, что с ней плохо обращаются. Она начинает рассуждать иначе - это, мол, естественный контроль".

Проект галереи Уфицци предлагает взглянуть на проблему в историческом контексте, осознать роль мужского деспотизма в европейском обществе вчерашнего и сегодняшнего дня.