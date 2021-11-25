Румыния: парламент выразил доверие коалиционному правительству во главе с Николае Чукэ

Стабильность и предсказуемость. Слова, которое в эти дни чаще всех звучали в парламенте Румынии. В четверг законодательный орган страны выразил доверие коалиционному правительству во главе с либералом Николае Чукэ. Приоритет кабинета-проведение реформ, в рамках национального Плана восстановления и устойчивости. Бухарест рассчитывает получить от ЕС 29 миллиардов евро помощи в форме грантов и займов. Средства предназначены для инвестиций и преобразований в области здравоохранения и образования, транспорта, налоговой сфере, а так же для перехода к зеленым и цифровым технологиям.

Первых результатов в Брюсселе ждут уже в январе 2022 года.

Николае Чукэ, премьер-министр Румынии: "Мы обсудили выполнение национального Плана восстановления и устойчивости Румынии и взятые нами обязательства на этот счет. Каждый министр нашего правительства в курсе сроков, которые необходимо соблюдать. Совершенно ясно, что если это не удастся сделать, мы не получим доступа к финансированию".

Флорин Кыцу, бывший премьер-министр Румынии: "Я уже согласовал с Европейской комиссией траекторию дефицита бюджета. Мы не станем от нее отклоняться. У нас в Плане восстановления, значатся 64 реформы. Их осуществление модернизирует нашу экономику. Мы будем придерживаться этого курса, и не станем менять планы".

Коалиционное правительство состоит из представителей трех политических сил - Национал-либеральной партии (НЛП), Социал-демократической партии (СДП) и Демократического союза венгров Румынии. Бывшие союзники либералов - "Союз спасения Румынии" (ныне в оппозиционный) не верит, что альянс просуществует больше года.

Дачьян Чолош, лидер партии "Союз спасения румынии" : "То, что мы имеем на сегодняшний день, а я говорю о сложной ситуации в Румынии, все это связано с правительствами либералов и социал-демократов. Поэтому мы не уверены в способности этой коалиции модернизировать нашу страну и проводить реформы. Мы опасаемся, что многие реформы, которые Румыния пыталась начать в эти месяцы, будут заблокированы".

Политический кризис разразился в Румынии в начале сентября в результате конфликта между либералами НЛП и "Союзом спасения" из-за распределения государственных средств и разногласий по реформам. В результате СДП вышел из коалиции: пятого октября "Союз спасения проголосовал в парламенте за недоверие правительству.