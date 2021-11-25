Продаётся халуми: сыр скопился на складах Кипра

В Республике Кипр скопилось шесть тысяч тонн традиционного сыра халуми, которые не удается продать — пандемия привела к снижению спроса как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Половина экспорта халуми приходится на Великобританию, на втором месте — Швеция. В прошлом году на экспорт ушло 40 тысяч тонн и продажи составили 260 миллионов евро.

На днях министерство торговли страны обратилось к посольствам Кипра с просьбой содействовать заключению двусторонних соглашений по сбыту сыра.

В начале года Европейский союз присвоил халуми свой самый престижный знак качества — защищённое наименование места происхождения. С 2024 года этот статус обяжет сыроваров производить продукт в соответствии со старинными рецептами, то есть на как минимум на 51% из овечьего и козьего молока.