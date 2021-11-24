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Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Мир
Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 24 ноябрь — Утренний эфир
Последние обновления: 24/11/2021
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Взрыв на сербском заводе боеприпасов
Испанию засыпало снегом
Ликвидация "Мемориала" по закону об "иноагентах" не волнует Кремль
NASA: изменить курс астероида
Французский суд приговорил болельщика к условному сроку за брошенную бутылку
Брюссель предлагает наказывать за пособничество Минску
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