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Австралия

Борьба с экстремизмом в Австралии

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 Euronews
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Министр внутренних дел Австралии
Министр внутренних дел Австралии   -   Авторское право  Mick Tsikas/AAP Image

Правительство Австралии внесет в список террористических организаций политическое крыло ливанского движения "Хезболлах" и неонацистскую группировку "База". Ранее австралийские власти одобрили ряд поправок в национальное законодательство, позволяющих существенно расширить полномочия федеральной полиции страны, а также спецслужб для усиления борьбы с экстремизмом

По словам министра внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, таким образом законодательство Австралии приведено в соответствие с антитеррористическим законодательством ее партнеров — Великобритании и Канады.