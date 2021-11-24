Борьба с экстремизмом в Австралии

Правительство Австралии внесет в список террористических организаций политическое крыло ливанского движения "Хезболлах" и неонацистскую группировку "База". Ранее австралийские власти одобрили ряд поправок в национальное законодательство, позволяющих существенно расширить полномочия федеральной полиции страны, а также спецслужб для усиления борьбы с экстремизмом

По словам министра внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, таким образом законодательство Австралии приведено в соответствие с антитеррористическим законодательством ее партнеров — Великобритании и Канады.