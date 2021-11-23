Взрыв на сербском заводе боеприпасов

Не менее двух рабочих погибли в результате серии взрывов на заводе по производству боеприпасов в Сербии в 15 км к югу от столицы Белграда. Ещё около 16 человек получили ранения и были доставлены в столичные больницы с тяжёлыми ожогами.

Первый взрыв прогремел около 14:00 на складе готовой продукции участка по производству противоградовых ракет. Его отголоски донеслись и до Белграда. Предполагается, что жертв может быть больше - несколько человек числятся пропавшими без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.

В момент взрыва на заводе находились более 100 рабочих, а на складе - около 500 ракет. На место происшествия немедленно выехали более 10 пожарных машин и десятки спасателей.

Полиция оцепила зону, над которой поднимался столб густого дыма. На парковке перед заводом загорелись несколько автомобилей. Причины случившегося выясняются.

В 2008 году в результате другого взрыва на том же заводе ранения получили трое рабочих.