Новый бэби-бум в Исландии

Исландия на крайнем севере Европы готовится к новому бэби-буму: текущие исследования показывают, что нынешний год побъёт все рекорды рождаемости, в том числе и рекорд 2017 года, когда после выдающихся результатов чемпионата Европы по футболу на острове родилось необычно большое число детей. Нынешний пик связан в большей степени с локдаунами из-за ковида, но не только.

Сунна Кристин Симонардоттир, доцент Исландского университета, поясняет:

_"Надо отметить, например, и новый закон об отпуске по уходу за ребёнком. По этому закону такой отпуск увеличен с 9 месяцев до 12". _

Ирландия не в первый раз сталкивается с бэби-бумом. Так, после банковского фиаско 2010 года и связанной с этим потерей рабочих мест в стране был зафиксирован сенсационный рост рождаемости, и этих младенцев в шутку называли "детьми финансового кризиса". Что-то похожее происходит и на этот раз.

"Изначально мы планировали купить дом, пожениться, а затем завести детей, но из-за COVID-19 свадьбу мы не сыграли ни в прошлом году, ни в этом. Поэтому мы решили просто махнуть на всё рукой и завести ребёнка",- говорит молодая мама Лилия Солей Хауксдоттир.

Такие же истории рассказали и другие новоиспечённые родители. Они просто исполнили своё желание иметь детей в период локдаунов.

Ожидается, что уровень рождаемости в Исландии в этом году намного превысит прежний рекорд в 5 тысяч младенцев.