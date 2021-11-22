В Италии сюжет "Игры в кальмара" перенесли в реальность

Если вам знакома эта музыка - вы точно что-то слышали о самом популярном сериале этого года "Игра в кальмара".

Для его фанатов римская компания по организации развлекательных мероприятий решила перенести сюжет сериала в реальную жизнь.

Детские игры, одетые в красные комбинезоны безжалостные охранники и только один победитель - единственное отличие — выбывшие умирают понарошку.

Не буду спойлерить, но игра основана на физическом и эмоциональном веселье, мы описываем игру как "эмоциональную". Поэтому мы должны убедиться, что участники растеряны: их отвозят на площадку, они думают, что идут в ресторан, но на самом деле нет, они думают, что идут на парковку, а это не так, они думают, что получат свою машину по окончании игры, и не получают ее Уильям Бертоцци арт-директор E20 Service

Любителей острых ощущений забирают от места встречи на фургонах, надевают на них маски и отвозят на специально оборудованную площадку.

Разделившись на команды, участники должны дойти до конца игры, проходя испытания и стараясь потерять как можно меньше очков.

Южнокорейский сериал, ставший абсолютным хитом во всем мире, рассказывает о том, что в детские игры можно играть по-взрослому. Сотни маргиналов бьются за главный приз - баснословные деньги, которые достанутся только одному из них, всех остальных ждет неминуемая смерть.