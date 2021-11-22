В Италии сюжет "Игры в кальмара" перенесли в реальность

В Италии сюжет "Игры в кальмара" перенесли в реальностьКомментарии
Если вам знакома эта музыка - вы точно что-то слышали о самом популярном сериале этого года "Игра в кальмара".
Для его фанатов римская компания по организации развлекательных мероприятий решила перенести сюжет сериала в реальную жизнь.
Детские игры, одетые в красные комбинезоны безжалостные охранники и только один победитель - единственное отличие — выбывшие умирают понарошку.
Любителей острых ощущений забирают от места встречи на фургонах, надевают на них маски и отвозят на специально оборудованную площадку.
Разделившись на команды, участники должны дойти до конца игры, проходя испытания и стараясь потерять как можно меньше очков.
Южнокорейский сериал, ставший абсолютным хитом во всем мире, рассказывает о том, что в детские игры можно играть по-взрослому. Сотни маргиналов бьются за главный приз - баснословные деньги, которые достанутся только одному из них, всех остальных ждет неминуемая смерть.