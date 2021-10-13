Популярный сериал не для детей

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. В США это первый сериал не на английском языке, который занимает первую строчку уже три недели. Сюжет повествует об участниках жестокой игры на выживание. Возрастной ценз у сериала — 16+, но во многих странах влияние этой картины на детей и подростков вызывает обеспокоенность.

"Моему сыну всего 13 лет, если мы говорим о сериале, то он понимает.Я его спросила, как он узнал об этой картине и он ответил, что в Youtube уже есть много видео. Фанаты сериалы создают видеоигры на основе сюжетных линий из "Игры в кальмара". Несмотря на то, что сериал рассчитан на взрослую аудиторию, очевидно, что маркетинг просочился повсюду, о сериале знают дети и подростки", — говорит Мелисса Хэнсон из американской ассоциации "Parents Television and Media Council" ("Родительский совет по вопросам ТВ и медиа").

Между тем компания Netflix рассчитывает на успех южнокорейской волны: в этом году на съемки продюсированных в этой стране фильмов и сериалов выделено почти 450 миллионов евро.