Греческая прокуратура предъявила первые официальные обвинения по уголовному делу о фальсификации документов о прививке от коронавируса. Речь идёт о расследовании, которое касается центра вакцинации в городе Кардица. Правоохранители выявили несколько десятков поддельных медицинских сертификатов.

В общей сложности в Кардице были сделаны свыше 30 тыс. прививок. Скандал разразился после того, как в некоторых напечатанных сертификатах о вакцинации были выявлены существенные ошибки. По версии следствия, сотрудница медцентра воспользовалась паролем медсестры для доступа к базе данных о прививках.

Фигурантами этого дела стали 48 человек, некоторым из них дополнительно предъявлены обвинения в отмывании денег. Греческие издания отмечают, что до сих пор неясно, насколько много поддельных документов были оформлены в Кардице.

После этого скандала по поручению прокурора Верховного суда проверки проводятся и в других регионах Греции.