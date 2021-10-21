Врачи греческих больниц вышли на забастовку

В Греции бастуют сотрудники государственных больниц. В четверг на акцию протеста в центре Афин вышли сотни медиков, недовольных условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации от коронавируса. Профсоюзы утверждают, что решения правительства усугубляют и без того серьезную нехватку персонала, что приводит к долгим рабочим сменам и нарушает права сотрудников.

Медики также требуют, чтобы их включили в список обладателей профессий, которым положены дополнительные выплаты за тяжелую и и вредную для здоровья работу.

Афродити Рециу, президент Конфедерации врачей больниц Греции: "Мы вышли на улицу и проводим стачку, потому что власти превратили нас из героев в козлов отпущения. Мы вышли на улицу, потому что они до сих пор не выполнили ни одно из наших справедливых требований".

Аргири Эротокриту, врач: "Сегодня мы проводим 24-часовую забастовку в больницах по всей стран , требуем, чтобы правительство пришло на помощь системе здравоохранения".

Профсоюзы заявляют, что поддерживают массовую вакцинацию, но выступают против отстранения от работы не привитых сотрудников.