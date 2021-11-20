В Иране протестуют против нехватки воды

В иранском Исфахане нехватает воды. Тысячи фермеров и местных жителей вышли на улицы города, чтобы выразить свой протест.

В регионе, регулярно страдающем от засухи, в этом году были зарегистрированы самые засушливые месяцы за последние 40 лет.

Однако, по мнению местных жителей, проблема кроется не только в засухе, но также и в том, что часть водных ресурсов реки Заянде отводится в соседнюю провинцию.

Манифестанты требуют от правительства решить проблему поставки воды, в том числе необходимой для орошения полей.

Иранский министр энергетики Али Акбар Мерабиан заявил журналистам, что правительство делает для этого все возможное.

"Я приношу свои извинения всем нашим дорогим фермерам, и мне стыдно за то, что я не могу их обеспечить водой, необходимой для их урожая. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы сможем преодолеть эти трудности в ближайшие месяцы", — заявил министр.