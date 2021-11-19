Рождественская ярмарка на Вёрёшмарти снова дарит праздник

Весёлая музыка, деревянные торговые ряды, предпраздничная атмосфера: после двухлетнего перерыва рождественская ярмарка на будапештской площади Вёрёшмарти снова открыта для посетителей. Некоторые особенно рады глинтвейну и "дымовому пирогу", которых, как признается этот турист "Очень не хватало"!

Кто-то вовсю выбирает подарки, кто-то просто наслаждается атмосферой. Многочисленные туристы прямо на улице открывают для себя прелести венгерской кухни.

"Мы тут поели гуляш!" - рассказывает эта американка.

Тем не менее, в этом году не всё так, как обычно: на входе требуют санитарные пропуска. На территорию ярмарки допускаются лишь привитые и переболевшие Covid-19, отрицательного результата теста на коронавирус недостаточно. Что касается иностранных гостей, принимаются сертификаты стран Евросоюза и государств, с которыми венгерское правительство заключило соглашения, - рассказал Euronews организатор мероприятия, генеральный директор компании Budapest Brand Чаба Файкс.

Чтобы как-то компенсировать неудобства, в этом году организаторы сделали ставку на доступность: "Мы хотим, чтобы ярмарка была по карману всем жителям Будапешта. Здесь можно найти блюдо за 1 500 форинтов (или 4 евро). Так что, если кто-то придет с семьей, даже не имея большого бюджета, все они смогут здесь поесть", - заявил Чаба Файкс.

По воскресеньям Вёрёшмарти будут посещать неожиданные гости: так, 5 декабря здесь ждут Санта-Клауса. Маски на ярмарке не обязательны, но приветствуются.