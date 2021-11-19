На фоне ковида Карелия переживает туристический бум

"Здесь все другое! - восклицает Елена Горлова, фитнес-интструктор из Тюмени. - Даже запахи другие, даже шмель посмотри какой толстый, пушистый, не такой как в Сибири. Огромные бабочки!”

Реки и водопады, дремучие леса, живописные острова и скалы: в Карелии, и ранее привлекавшей путешественников наблюдается настоящий туристический бум. Из-за ограничений на путешествия за границу, связанных с коронавирусной инфекцией, жители страны активнее интересуются красотами России.

"Это абсолютный эксклюзив. Это запоминается записывается на флешку яркими воспоминаниями и эмоциями что ни с чем не сравнить", - продолжила Горлова, которая приехала в Карелию с подругами отметить свой День рождения.

Экологи опасаются неконтролируемого туризма

По официальным данным, только за первые шесть месяцев 2021 года Карелию посетили полмиллиона туристов. "Это в три раза больше, чем в первом полугодии 2020 года, но тогда до 15 июня действовали ограничения, это надо учитывать, - сказал в сентябре глава региона Артур Парфенчиков. - В целом мы в этом году ожидаем туристов, которые регистрировались в средствах размещения, где-то порядка 1 млн. Но если учитывать тех, кто приедет "дикарем", на машинах, то их в разы больше".

Для того, чтобы справиться с потоком туристов, власти решили принять меры с целью развития в Карелии туристической отрасли. Так, в июле правительство региона выделило 195 млн на поддержку малого и среднего бизнеса, специализирующего в сфере гостеприимства. Инвесторам, построившим в Карелии гостиницы, хостелы или другие объекты для размещения гостей, пообещали налоговые льготы. Власти также выделили 350 млн рублей на ремонт региональных дорог.

Эксперты считают, что неконтролируемый наплыв туристов может привести к ухудшению ситуации с нелегальной застройкой, нарушению экосистемы, браконьерству и прочим проблемам. “Хотя инфраструктура на сегодняшний день в Карелии развивается очень активно, мы не можем сказать, что мы можем принять любое количество туристов”, - сказала Euronews Елена Кузнецова, начальник отдела экологического просвещения Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии.

Одним из решений проблемы, по ее словам, должно стать управлении туристическими потоками, которое сыграло бы "на руку" и самим отдыхающим, и природе. "Надо так провести тропинку, чтобы вроде бы и недалеко, и красиво, и понятно, чтобы турист ощущал себя героем. Вот такая должна быть инфраструктура. Мол, я вроде бы и один, но в то же время мне не страшно меня в любой момент спасут", - сказала Кузнецова.