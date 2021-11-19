Байден на время передал свои полномочия Камале Харрис

Президент США Джо Байден в пятницу на один час и 25 минут передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис из-за "плановой колоноскопии", которая прошла под общим наркозом. Впервые в истории США обязанности президента исполняла женщина.

Процедура прошла в медицинском центре Уолтера Рида под Вашингтоном.

Обследование направлено на выявление аномалий толстой кишки и является частью первого медицинского осмотра президента, которому в субботу исполняется 79 лет. Подробности обследования будут обнародованы во второй половине дня по вашингтонскому времени.

Как и в случаях, когда аналогичную процедуру в 2002 и 2007 годах проходил президент Джордж Буш-младший, и в соответствии с Конституцией, президент Байден передал свои полномочия вице-президенту на то время, пока находился под наркозом.

Камала Харрис в это время работала из своего офиса в Западном крыле Белого дома.

Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм в своей недавней книге намекнула, что миллиардер-республиканец также проходил колоноскопию во время работы президентом, но держал эту процедуру в секрете.

Непопулярный вице-президент

Ранее Джо Байден обещал максимальную прозрачность в отношении состояния своего здоровья, поэтому для американской прессы обследование президента не стало сюрпризом. В конце 2019 года во время праймериз врач Байдена признал его "здоровым" и "энергичным".

Известно, что Байден, который не курит и не употребляет алкоголь, полностью привит от ковида и получил бустерную дозу в конце сентября. Демократ, являясь самым возрастным президентом в истории США, публично заявлял, что планирует переизбираться в 2024 году. Однако некоторые эксперты полагают, что он может уйти в отставку и до этого срока.

В прошлом у Байдена были серьезные проблемы со здоровьем. В 1988 году его срочно доставили в больницу из-за разрыва аневризмы. Состояние его здоровья было настолько серьезным, что в больницу к нему для совершения последних религиозных обрядов вызвали священника.

Заявление о временной передаче президентских полномочий Камале Харрис прозвучало на фоне сообщений о падении ее популярности. Согласно последним опросам, рейтинг одобрения деятельности вице-президента опустился ниже 30%.

Если Джо Байден не будет переизбираться, 57-летняя Камала Харрис может стать кандидатом от демократов, даже если большинство наблюдателей неоднозначно оценивают ее пребывание на посту вице-президента.