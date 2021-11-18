Роскошь Фаберже в лондонском музее

В Музее Виктории и Альберта открылась выставка, на которой впервые показаны три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля. Экспозиция под названием "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции" посредством работ знаменитого ювелира Карла Фаберже прослеживает связи между Россией и Соединенным Королевством.

Киран Маккарти, куратор выставки: "Яйца Фаберже можно назвать сюжетным приемом, синонимом роскоши, мастерства и красоты. Когда смотришь на них вблизи, а я призываю всех прийти и это сделать, то видишь потрясающие творения, которые созданы для обольщения, созданы, чтобы вызвать изумление".

Всего представлены более 200 экспонатов, в том числе из Государственного Эрмитажа и Королевской коллекции Елизаветы II.

"Большинство творений Фаберже — это яркие, блестящие, красивые предметы. Вот этот носорог из обсдиана выполнен очень изящной манере, поэтому более заметны мускулатура и другие детали. Красота объекта не бросается в глаза, что позволяет оценить мастерством исполнения", — говорит искусствовед Табиш Хан.

До 8 мая британская публика сможет увидеть единственный сервиз Фаберже из чистого золота и подарки от российской императорской семьи английским родственникам.