Для мигрантов открыли центр вблизи границы

В белорусском транспортно-логистическом центре "Брузги" недалеко от границы с Польшей разместили около тысячи мигрантов. 30 человек обратились за медицинской помощью. Людям выдали матрасы, одеяла и подушки, а также горячую пищу. По данным Государственного пограничного комитета республики Беларусь, всего вблизи границы находятся около 2 тысяч человек, часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска и в стихийном лагере в лесу.

Минобороны Польши сообщило, что мигранты на белорусской стороне границы продолжают совершать попытки нелегально проникнуть в Польшу большими группами. Минувшей ночью задержаны сто человек. Ведомство утверждает, что белорусские службы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их.

На этом фоне из Багдада в Минск направлен самолет для эвакуации иракских мигрантов из Беларуси. МИД Ирака сообщил, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших на границе.

Начиная с четверга белорусские власти вакцинируют от коронавируса находящихся на границе с Польшей мигрантов. Для этих целей будет применяться произведенный в Китае препарат Vero Cell. Мигрантам раздали около 10 тыс. медицинских масок.