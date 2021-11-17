Тихановская: "Нужно лечить саму болезнь, а не симптомы"

Чтобы разрешить миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС, нужно устранить его первопричину. Об этом заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, указав на то, что нынешнее обострение стало следствием кризиса политического, который разразился после прошлогодних президентских выборов.

Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси:

"Гуманитарный кризис немного сдвинул фокус с политического кризиса. В тюрьмах точно так же тысячи людей страдают в ужасных условиях. Просто нет этой картинки, не на что опереться, и это почему-то потихонечку начинает забываться. Но не решив политический кризис в Беларуси, кризис диктатуры, мы не решим и миграционный вопрос. Потому что режим придумает что-то еще. То есть нужно лечить саму болезнь, а не симптомы".

Экс-кандидат в президенты Беларуси считает, что более конструктивную роль в преодолении кризиса могла бы сыграть Москва, которая традиционно поддерживает Александра Лукашенко и может на него повлиять.

Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси:

"У нас нет свидетельств того, что Кремль каким-то образом в этом участвует. Но, как минимум, они спокойно наблюдают за тем, что происходит. Конечно, Россия могла бы сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса миграционного и политического, в качестве одного из медиаторов между режимом и демократическим обществом Беларуси".

Тихановская также выразила уверенность, что европейские лидеры "сохранят принципиальную позицию и не станут вступать в диалог с диктатором, который держит в заложниках миллионы своих граждан". Хотя к звонку в Минск Ангелы Меркель Тихановская, по ее словам, относится с пониманием, так как он был сделан из гуманитарных соображений.

Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси:

"Диалог за спинами белорусов неприемлем. Это никоим образом не решит ни один из конфликтов. Только полное изменение политической ситуации в стране приведет к последовательно положительным результатам".