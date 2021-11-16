Рестораны и бары Греции закрылись на сутки в знак протеста

Пустые столы и убранные стулья: обычно улицы Афин и других городов Греции выглядят совсем не так. Во вторник работники ресторанов, баров и кофеен вышли на акции протеста, требуя от правительства финансовой помощи и снижения налогов. Представители отрасли подсчитали, что из двадцати месяцев пандемии места общественного питания работали только десять.

"Мы поддерживаем вакцинацию и подчиняемся ограничениям, но из-за них наша выручка снизилась. Мы просим государство помочь нам: покрыть это падение доходов, чтобы мы могли выжить", — говорит владелец бара Стратис Калафатудис.

Повышение цен на кофе и электроэнергию не помогают ситуации. В то же время греческое правительство заявляет, что возможности для понижения НДС нет.

"Это совсем не похоже на то, как выглядит центр Афин в обычный день. Рестораны и кофейни на одной из самых оживленных улиц греческой столицы закрыты. Их владельцы утверждают, что без поддержки государства после того, что случилось с ними во время пандемии, будущее их бизнеса будет выглядеть именно так", — передает из Афин корреспондент Euronews Панос Кицикопулос.