ЕС объявит о новых санкциях против Минска

Варшава призывает НАТО предпринять конкретные шаги для разрешения кризиса на границе с Беларусью. Вместе с Литвой и Латвией Польша рассматривает возможность задействования статьи 4 устава альянса. Она предусматривает проведение совместных консультаций стран блока, если они считают, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из них находятся под угрозой.

Агентства по оказанию помощи мигрантам предупреждают о нарастающем гуманитарном кризисе, так тысячи просителей убежища, многие из них - из Ирака и Сирии, живут в палаточных лагерях на границе при отрицательных температурах.

Хадер, мигрант из Сирии: " У нас нет еды, нет воды. Мы думали, что это всего на 2 дня, но уже прошло 22. Мы взяли с собой 2 бутылки воды. Их хватило на один день, а в другие дни было ничего пить. С нами много чего случилось: мы остались без электричества, еды, палатки, спальных мешков и оказались одни в лесу при температуре минус 2 ночью".

Тем временем белорусское телевидение показало кадры того, как сотрудники местного отделения Красного Креста раздают продукты и воду, в основном, женщинам и детям.

Александра Лукашенко обвиняют в том, что он подталкивает тысячи людей с Ближнего Востока ехать к границам ЕС в отместку за санкции, которые были введены против минских властей после массовых репрессий в отношении белорусов, протестовавших против фальсификации результатов президентских выборов в прошлом году.

В понедельник Евросоюз объявит о новых санкциях. Они, как ожидается, будут направлены против белорусских чиновников, а также турагентств и авиакомпаний, которые помогали переправлять мигрантов в Беларусь.