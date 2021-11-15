ЕС расширил "рамки санкций" против Беларуси

Евросоюз расширил критерии для введения санкций против белорусского руководства в связи с миграционным кризисом . Пока о конкретных шагах не сообщается, но в Брюсселе подчёркивают, что готовы ввести ограничения и против отдельных лиц, и против организаций, в том числе коммерческих.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Мы разговаривали с министром иностранных дел Беларуси и заявили ему, что ситуация абсолютно неприемлема, что необходимо предоставлять гуманитарную помощь, нужно думать, как решать проблемы, останавливать поток. Прекращение полётов почти завершено".

Ранее европейцы обвиняли "Аэрофлот" в доставке нелегалов в Беларусь. Пока, по данным источников, российский флагман в санкционный список не входит, но в принципе в Брюсселе такой возможности не исключают.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Сегодня мы собираемся принять новый пакет санкций против белорусов, ответственных за то, что происходит в стране. Мы собираемся расширить рамки, чтобы подумать о введении других санкций против других лиц, авиакомпаний, турагентств и всех, кто вовлечён в доставку мигрантов к границе".

Обе стороны стянули к границе большое число силовиков, и в Брюсселе надеются, что до вооружённой эскалации и прямых столкновений дело не дойдёт.