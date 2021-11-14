Валентино Росси завершил карьеру в MotoGP

Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси завершил свою карьеру в MotoGP. Пилот команды "Ямаха" занял десятое место в гонке заключительного этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам сезона 2021 года, который завершился в испанской Валенсии. В начале октября в интервью СМИ Валентино Росси признался, что физическую усталость мешает ему показывать высокий результат. 42-летний Росси не исключает, что далее будет участвовать в гонках на выносливость.

Росси дебютировал в MotoGP в 1996 году и является рекордсменом премьер-класса по победам (89), подиумам (199) и подиумам подряд (23). На его счету семь чемпионских титулов MotoGP , по количеству титулов он уступает лишь восьмикратному чемпиону итальянцу Джакомо Агостини.

Всего в MotoGP Валентино Росси принял участие в 432 Гран-при, что составляет 44,4% от всех этапов в истории чемпионата мира с момента его начала в 1949 году.