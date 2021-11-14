Митинг в Берлине в защиту АЭС

В центре Берлина у Бранденбургских ворот около сотни активистов провели митинг в поддержку атомной энергетики. Участники демонстрации призвали власти Германии приостановить закрытие последние шести АЭС на территории страны и использовать атом в переходе к безуглеродной энергетике.

Правительство ФРГ намеревается полностью отказаться от атома к концу 2022 года. В конце прошлой недели и. о. министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце высказалась против возвращения страны к атомной энергетике в свете роста цен на энергоносители. По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников. В прошлом году Бундестаг одобрил законопроект правительства страны по выходу из угольной энергетики самое позднее к 2038 году.