Папа Франциск помолился с малоимущими

Папа Римский Франциск прибыл в итальянский город Ассизи. Здесь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели глава католической церкви встретился с группой из 500 малоимущих, прибывших из разных стран Европы.

Молитвенная встреча состоялась в рамках подготовки к V Всемирному дню бедняков, который пройдёт 14 ноября под лозунгом "Бедные всегда с вами".

Папа Франциск, глава Римско-католической церкви:

"Вот та самая евангельская фраза, которую мы все призваны принять - добро пожаловать. Добро пожаловать означает открыть дверь, дверь дома, дверь сердца и позволить тем, кто стучится, войти и почувствовать себя спокойно, почувствовать себя свободно. Где есть истинное чувство братства, есть также искреннее гостеприимство. Где, с другой стороны, есть страх, презрение к жизни других, рождается отвержение или ещё хуже равнодушие".

Всемирный день бедных отмечается в пятый раз, он был учреждён Папой Франциском 20 ноября в 2016 году.