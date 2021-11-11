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США

Crew Dragon стартовал к МКС

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 Ирина Александрова
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Crew Dragon стартовал к МКС
Авторское право  NASA TV VIA AP
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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту направляется к Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был успешно произведен на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон, и Маттиас Маурер проведут на орбите около шести месяцев. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в четверг на 19:10 (03:10 мск 12 ноября). Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.