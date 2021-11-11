Crew Dragon стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту направляется к Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был успешно произведен на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон, и Маттиас Маурер проведут на орбите около шести месяцев. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в четверг на 19:10 (03:10 мск 12 ноября). Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.