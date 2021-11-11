Леди Гага: вся в "Гуччи"

На премьеру "Дома Гуччи" - в наряде от "Гуччи": Леди Гага, сыгравшая в картине Ридли Скота главную роль, появилась на лондонском дебютном показе в роскошном фиолетовом платье с накидкой, напоминающей крылья.

Звездный наряд достоин ее звездной роли: в фильме американка сыграла Патрицию Реджани - светскую львицу, которая в середине 90-х наняла киллера для убийства бывшего мужа, наследника империи "Гуччи" Маурицио. Драма на Via Palestro в Милане потрясла весь мир.

"Вообще-то, насколько я понимаю, Патриция всегда говорила, что не вполне невиновна, но и не полностью виновата, как-то так, - рассказывает Леди Гага. - Как я ее воспринимаю? Я испытываю огромное сострадание и любовь к этой женщине, и одновременно, знаете, такую моральную подавленность за то, что она сделала. Вживаясь в ее образ, я начала испытывать и раскаяние".

Леди Гага, имеющая итальянские корни, буквально вросла в роль светской львицы. Она полностью сменила гардероб, в том числе и в повседневной жизни, и на протяжении многих месяцев говорила с итальянским акцентом, причем и за пределами съемочной площадки.

"Не знаю, смогу ли когда-нибудь полностью расстаться с этой ролью, образом, - призналась Леди Гага. - Я узнала в Патриции те черты, от которых нужно избавиться, но мне открылись и ее сильные, прекрасные стороны. А она была сильной женщиной, верила в то, что сможет проникнуть в итальянскую патриархальную систему".

В 1997 году Патрицию Реджани приговорили к 26 годам тюрьмы, в камеру она взяла с собой наряды от "Гуччи" и ручного хорька. Позднее женщину перевели под домашний арест, а в 2016 году - досрочно освободили.