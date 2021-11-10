В Вене воздвигнута "Стена имён"

В Вене открыт мемориал «Стена имён», посвящённый австрийским евреям, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. На 160 гранитных плитах высечены имена 64 000 человек.

Выступая на церемонии, посвящённой открытию памятника, федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг отметил, что на стране лежит значительная доля ответственности за произошедшее в те годы:

– Слишком долгое время Австрия считала себя исключительно жертвой национал-социализма. Но слишком многие приветствовали его, стоя на Хельденплац в марте 1938 года. Слишком многие безучастно наблюдали или участвовали в ограблении, изгнании и убийствах людей. Мы слишком долго отводили взгляд, пока не осознали свою преступную роль и вытекающую из этого историческую ответственность.

Перед войной в Австрии проживало около 200 тысяч евреев. Большинство из них были убиты или бежали из страны. Сейчас еврейская община насчитывает лишь около 10 тысяч человек.