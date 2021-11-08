Бывшего настоятеля храма села Амурзет Еврейской автономной области приговорили к 18 годам колонии строгого режима за растление более 50 мальчиков, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную прокуратуру. Звонаря, который помогал священнику, осудили на 12 лет.

"Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года", - рассказала собеседница агентства.

39-летнего настоятела храма Святого пророка Илии иеромонаха Спиридона (в миру - Юрий Абрамов) признали виновным в растлении 51 мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Среди прочего, Абрамова обвинили в принуждении детей к сексу и изготовлению порнографии. Материалы дела составили 20 томов.

По версии следствия, совершать преступления ему помогал 26-летний звонарь храма Сергей Моос, которому вменили пять эпизодов. Обвинение считает, что два преступления мужчины совершили вместе. Всего от действий двух преступников пострадали 53 мальчика. Свою вину осужденные признали частично.

Абрамова задержали в ноябре 2019 года после жалобы на него со стороны местной жительницы. Сообщается, что при обыске силовики изъяли у него "коллекцию предметов далеко не духовного назначения".