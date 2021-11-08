Отгородиться стеной от "гибридной агрессии"

По мере того, как ситуация на границе стран ЕС с Беларусью обостряется, всё громче слышны адресованные Брюсселю призывы финансировать строительство пограничных стен, чтобы сдержать поток нелегалов.

Тысячи выходцев из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть с белорусской территории в Польшу, Литву и Латвию. Власти называют происходящее "гибридной войной" и возлагают всю ответственность на Александра Лукашенко, который, по их мнению, при поддержке России пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Минск и Москва утверждают, что режим ЧП, введённый на границе Варшавой, ограничивает доступ туда правозащитников. Они обвиняют Запад в бесчеловечности по отношению к мигрантам и проведении кампании по дезинформации.

В понедельник только у границы с Польшей скопилась толпа из около 500 нелегалов. Их, по некоторым сведениям, доставили по распоряжению белорусских властей.

Ряд стран-членов сообщества выступили с предложением строительства пограничной стены. Польский Сенат недавно одобрил план возведения подобного рода заграждения, но желает, чтобы расходы на его реализацию взял на себя Евросоюз.

Мнения расходятся

Ещё в октябре 12 государств, входящих в сообщество, направили в Брюссель официальное письмо с просьбой профинансировать проект. За тот месяц было зафиксировано 12 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы со стороны Беларуси.

Этот шаг многие политологи охарактеризовали как новый этап во внешней политике ЕС. Ведь ещё несколько лет назад подобное сложно было представить.

Даже депутаты Европарламента из числа наиболее сдержанных в этом вопросе призвали Брюссель выделить средства.

“Европейский союз должен как можно скорее принять твёрдое решение о [финансировании] строительства пограничных сооружений”, - заявил в понедельник литовский депутат Европарламента Петрас Ауштревичюс.

"Мы не можем изменить поведение Лукашенко. Поэтому следует действовать, исходя из собственных возможностей, а именно - построить стену", - добавил он.

Но не все разделяют это мнение.

Другие европейские законодатели утверждают, что следует усилить давление на Лукашенко, вводя новые санкции.

"Что Европейский Союз может сделать, так это продолжать ужесточать санционный режим в отношении Беларуси, поддерживать местные НПО, политические силы, которые работают во благо демократии и свободы в стране", - сказала Карин Карлсборо, депутат Европарламента

"В этом году мы обсуждали чемпионат мира по хоккею, конкурс "Евровидение". Было бы абсурдным доверить их проведение пропагандистскому каналу Лукашенко. Теперь стоит вопрос об его [канала] исключении из Европейского союза телевидения и радиовещания. Это очень хорошо. Есть много подобных мероприятий и форм сотрудничества, которые можно сделать инструментами политического давления", - уточнила она.

Виктор Орбан был прав?

Однако идея строительства стен не нова. В 2017 году премьер-министр Венгрии попросил Брюссель взять на себя половину расходов по возведению так называемого "антимигрантского забора", чтобы остановить наплыв нелегалов из Сербии и Хорватии. Виктор Орбан утверждал, что заграждение в итоге "спасло ЕС" от очередного миграционного кризиса.

Но тогда на запрос Будапешта Брюссель ответил отказом, так и не поменяв своего мнения. В понедельник Еврокомиссия заявила, что финансировать подобные проекты не намерена.

Выступая в прошлом месяце, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что шесть лет назад его страна подверглась "жёстким нападкам", а сегодня за ту же идею "хвалят" Литву и Польшу.

"Я думаю, что мы приняли правильное решение шесть лет назад: заграждения оказались эффективной мерой для защиты наших границ и европейского континента в целом", - добавил он.

Впрочем, для многих в Брюсселе ситуация с Беларусью совершенно иная. Бежавшие в Венгрию мигранты спасались от войны и нищеты, считает Петрас Ауштревичюс. Он утверждает, что Лукашенко использует миграционный кризис в качестве оружия в противостоянии с ЕС.

"Мы наблюдаем совершенно иную картину. Лукашенко инструментализировал мигрантов и миграцию. Он сделал это специально", - сказал европарламентарий в интервью Euronews. "Когда происходят гибридные атаки с использованием мигрантов, мы должны реагировать соответствующим образом и эффективно. Вот почему на данный момент пограничная стена - нужна мера", - пояснил он.

Даже Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии - самой влиятельной политической силы в Европейском парламенте, считает, что "страны, которые просят ЕС поддержать идею возведения стены на особенно уязвых пограничных территориях, должны быть услышаны". А это, по мнению аналитиков, признак серьёзного сдвига во взглядах в еропейских политических кругах на проблему миграции.

Остаётся ждать, последует ли заданной Европарламентом траектории официальный Брюссель.