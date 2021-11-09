Палаточный лагерь на границе: Минск обвиняют в провоцировании кризиса

Ночь на польско-белорусской границе, где сотни людей разбили палаточный лагерь, прошла спокойно. Об этом сообщили в полиции Подляского воеводства. Накануне большие группы мигрантов пытались силой прорваться через заграждения с ключей проволокой.

Власти Польши утверждают, что собравшиеся у границы люди находятся под контролем белорусских спецслужб и армии. В Минске заявляют, что иностранцы на территории Беларуси находятся законно и конечной целью их маршрута является ЕС.

Сотни людей требуют пропустить их в Польшу, через территорию которой они намереваются попасть в Германию

Варшава обвиняет Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на европейские санкции.

"В непосредственной близости от польской границы скопились три-четыре тысячи человек. На территории Беларуси сейчас находится по меньшей мере несколько тысяч человек, готовых пересечь польскую границу. И в то же время наши службы информируют, что на постоянной основе ведется организованная транспортировка людей из арабских стран, в результате чего в Беларуси появляется все больше мигрантов, которые затем попытаются пересечь границу Польши", — заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о гибридной атаке со стороны Минска и призвала к расширению санкций в отношении белорусских властей. С таким же призывом выступили Польша, Литва и Латвия.

Между тем правительство Литвы вслед за Польшей одобрило введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Правозащитные организации обвиняют Польшу и Евросоюз в незаконном вытеснении мигрантов и просят не оставлять людей в затруднительном положении.