На премьера Ирака совершено покушение при помощи дрона

На премьер-министра Ирака было совершено покушение при помощи дрона. В ночь на воскресенье начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал резиденцию Мустафы аль-Казыми, находящуюся в так называемой "зеленой зоне" Багдада. Здесь расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Сам премьер не пострадал, но по информации местных СМИ, ранения получили 10 сотрудников службы охраны. Резиденции главы правительства нанесен материальный ущерб.

"На мой дом подло напали. Слава богу, я и те, кто был со мной в целости и сохранности. Наши героическая служба безопасности и армия защищают Ирак и его стабильность. Предательские ракеты и беспилотники не разрушат нашу страну и наше будущее. Мы строим нашу родину, уважая государство и его институты, мы строим лучшее будущее для всех иракцев", — обратился к гражданам страны Мустафа аль-Казыми.

В Ираке возник политический конфликт после парламентских выборов, прошедших 10 октября.

Альянс "Фатх" — политическое крыло нескольких проиранских вооруженных группировок — по предварительным данным получил 15 из 329 депутатских мандатов. До того у них было 48 мест в парламенте.

Члены альянса обвинили власти в подтасовке результатов выборов, а сотни сторонников объединения начали проводить акции протеста у "зеленой зоны".

В пятницу там произошли столкновения демонстрантов с полицией. Один из манифестантов погиб, 125 человек с обеих сторон получили ранения.